Объявлены первые результаты продаж Hyundai i30 N в России

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Российское подразделение Hyundai поделилось первыми результатами продаж суббренда N, под которым предлагаются «заряженные» модели. Пока автолюбителям доступен только Hyundai i30 N, дебютировавший в РФ 23 апреля.

В дилерских центрах шести городов России можно приобрести Hyundai i30 N, который имеет две комплектации: Sport стоимостью 2 200 000 рублей и Ultimate с ценником в 2 350 000 рублей. С конца апреля по июнь включительно удалось реализовать 11 таких автомобилей.

Спортивный Hyundai i30 N обладает каскадной радиаторной решёткой, а логотип «N» является символом шиканы – последовательности извивающихся виражей, где тестировали хэтчбек. В России модель доступна с 2,0-литровым мотором Theta II T-GDI и 6-ступенчатой «механикой».

Турбированный двигатель имеет прямой впрыск и два варианта мощности: 249 и 275 лошадиных сил. В обоих случаях крутящий момент составляет 353 Нм. Водитель Hyundai i30 N может выбрать один из пяти режимов движения, в том числе N Custom с персональными настройками.

Любопытно, что i30 без приставки N официально не продаётся в России. Зато у «зажигалки» фактически нет прямых конкурентов, ведь Renault Megane RS и Volkswagen Golf GTI покинули российский рынок.

Напомним, в прошлом году успех Hyundai i30 N в Европе превзошёл ожидания. В Германии раскупили первую партию хот-хэтчей всего за 48 часов несмотря на любовь немцев к Golf GTI. Корейской компании даже пришлось пересмотреть производственный план. В итоге в первом квартале 2018 года завод Hyundai в Чехии выпустил 3082 хэтчбеков вместо 1 360.