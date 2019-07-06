«Все как у взрослых»: Новая LADA Granta Cross за 600 тысяч удивила качеством

Вчера, 21:00

Неожиданные результаты самый бюджетный представитель современного «автовазовского» ассортимента показал на тест-драйве по асфальту и бездорожью.

Тольяттинский автоконцерн смог приятно удивить, выпустив рестайлинговую версию LADA Granta Cross, доступную всего за 600 тысяч рублей.

Напомним, что линейка Granta – это некогда Kalina, которая «лишь бы ехала» по мнению большинства владельцев. Вместе с тем, в силу стоимости, «Гранты» - настоящие «звезды» российского авторынка, продающиеся в 100 тысяч экземпляров в год.

Современный вариант – это автомобиль бюджетного, но европейского уровня: стильный дизайн «X-Face», пластиковые обвесы, рейлинги, клиренс почти 200 мм и многое другое. «Да все как у «взрослых», отметил блоггер YouTube-канала «АВТО ПЛЮС», который поделился обзором новой LADA Granta Cross.

Багажник небольшой, но с фальшполом, под которым расположено полноразмерное запасное колесо и есть место для инструментов. На заднем сидении места не много, но пассажир с высоким ростом сможет разместиться, не упираясь коленями в переднее сиденье, а лишь касаясь. Детские автокресла можно установить любым способом.

Комбинация приборов в новой «Гранте Кросс» теперь более «нарядная». Внутренняя сборка без изысков, не идеальная, но достаточно добротная.

LADA Granta Cross 2019 года оснащена трансмиссией АМТ 2 поколения, особенностью которой стало наличие в машине «ползущего» режима без задействования педали газа. Подвеска «всеядная», однако движение по камням и другим неровностям «выдает» вибрация по рулю. На асфальте же Granta Cross ведет себя почти образцово, однако «шустрить», тем более в поворотах, не хочется. Впрочем, «робот» не настроен на спортивную езду, несмотря на наличие кнопки «Спорт» в машине. Авто доступно и с классической «механикой» - для тех, кто «не дружит» с «вазовским» «роботом».

Мотор 1,6 л 106 л.с. «на многое» не способен, но в сочетании с МКПП позволяет разогнать машину до «сотни» за 10,8 секунд.

К эргономике сидений пока еще есть претензии – долгая поездка едва ли дастся легко. Но в целом блогер назвал Granta Cross – оптимальным решением для тех, кто хочет «все и сразу» по цене 600 тысяч рублей.