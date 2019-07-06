«Как всегда, всё сами»: Владелец LADA Vesta Cross пожаловался на неэффективную гарантию

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Официальный дилер взялся за ремонт автомобиля, но не устранил ни одного из замеченных водителем недостатков.

Владелец LADA Vesta Cross столкнулся с повышенным расходом масла 1,8-литрового мотора. Двигатель гудит и работает с задержкой на «низах», из-за чего машина дергается. Кроме того, у «Весты» отклеился порог со стороны переднего пассажира, а в задней части салона справа во время движения слышен щелкающий звук.

О своей поездке к дилеру автолюбитель рассказал в видео, которое разместил на канале АвтоСнз74. В нём блогер пожаловался на неэффективную гарантию компании «АвтоВАЗ», отметив, что обладатели машин марки LADA должны делать «как всегда, всё сами».

С гулом «официалы» отказались разбираться и заявили, что он есть на абсолютно новых автомобилях и это нормально. Щелчки в салоне LADA Vesta Cross назвали негарантийным случаем, остальные недостатки пообещали устранить, но не сделали этого.

Проблема с «масложором» пока в процессе диагностики: дилер долил 750 мл масла LADA 5W-40 и опечатал двигатель. Автомобилисту нужно будет проехать 1 000 км и вернуться на замер масла. Также, судя по всему, специалисты LADA пока не знают, что делать с задержкой в работе двигателя. Им не удалось зафиксировать проблему на видео, чтобы отправить его на завод, но мастера изменили положение актуаторов, заявив, что это должно помочь.

По словам владельца, LADA Vesta Cross перестала дергаться при переключении передач, но трогается автомобиль по-прежнему вяло. Кроме того, в дилерском центре так и не закрепили пластиковую накладку на пороге. Как выяснилось, к тому моменту, как хозяин машины забрал её, не успели прийти более качественные пистоны. Автомобилист подчеркнул, что недоволен гарантийным обслуживанием и намерен писать претензию.