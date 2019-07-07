«Вполне неплох для деревни»: Впечатлениями от годовалого Hyundai Solaris поделился блогер

Сегодня, 11:31

Водитель объяснил, что ему понравилось в «корейце», а что – вывело из себя.

По словам обзорщика с канала ElitCar, негативных моментов оказалось куда больше, чем он и его спутник рассчитывали, однако это не помешало автомобилистам получить некоторый, специфический «кайф» от дальней поездки за рулём Hyundai Solaris, в ходе которой к ним в голову и пришла мысль о том, чтобы поделиться впечатлениями от «Соляры» 2018 года выпуска.

Годовалый Hyundai Solaris им попался в достойной комплектации, с 1,6-литровым мотором и «автоматом», а также наличием некоторых полезных опций, таких как электроподогревы сидений, подогрев руля, глубокие регулировки кресел и так далее. При этом, ни о какой «люксовости» речь, конечно, не идёт: «На подогреве руля комплектация по сути заканчивается».

На высоких скоростях находиться в салоне Hyundai Solaris – испытание, справиться с которым дано далеко не всем. По крайней мере, в этом убежден блогер, критикуя заводскую шумоизоляцию автомобиля, которой, ему кажется, по сути и нет вовсе, ведь даже неплохая аудиосистема, установленная в «Солярке» попросту не может «перекричать» ревущий мотор и шелест шин.

Управляемость Hyundai Solaris – его сильная сторона, однако и здесь эксперт нашел, к чему придраться: «Чтобы она поехала нормально, машину приходится кочегарить, раскручивать мотор – в таком виде она и до 200 км/ч спокойно разгонится». При этом подвеска автомобиля обзорщикам показалась довольно жесткой, однако тут водитель видит некие плюсы.

«Стоит съехать с нормальной дороги, как становится ясно, что Солярис вполне неплох для деревни. По грунту он едет достаточно быстро, в салоне неровности почти не ощущаются. Вот только расход великоват», – Hyundai Solaris оставил у авторов видео неоднозначные впечатления.