Кроссовер KIA Sportage доступен в России в новой комплектации Luxe+

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На российский рынок вышел KIA Sportage в версии Luxe+, которая в модельной линейке расположится между комплектациями Luxe и Prestige. За обновленную модификацию корейского кроссовера россиянам придется отдать от 1 724 900 до 1 914 900 рублей.

Интересно, что KIA Sportage Luxe+ разработана с учетом пожеланий отечественных автолюбителей, а в список дополнительного оснащения войдут современные светодиодные фары головного света, бесключевой доступ с «интеллектуальным» ключом SmartKey и кнопочным зажиганием. Сообщается, что именно такие функции хотели видеть в машине россияне, так благодаря им можно совместить максимальное оснащение с элементами премиальных модификаций.

Подкапотное пространство KIA Sportage Luxe+ займут 2-литровый 150-сильный и 2,4-литровый 184-сильный моторы, работающие вместе с переднеприводной и полноприводной трансмиссиями. «Люксовый» «Спортейдж» предлагается во всех автоцентрах РФ, начиная с 1 июля текущего года.