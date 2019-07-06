«Прёт или не прёт?»: Испытание динамики «люксового» Skoda Kodiaq устроил блогер

Сегодня, 09:08

Автомобилист испытал в деле две самых популярных версии чешского бестселлера.

Для своего канала StasN блогер решил взять две комплектации популярного кроссовера Skoda Kodiaq – среднюю, с мотором 1.4 на 150 «лошадок», а также «люксовую», предусматривающую 2,0-литровый мотор на 180 лошадиных сил и полный привод. Эксперту в первую очередь стало интересно, как обстоят дела с динамикой у данного авто, потому, долго не думая, «Кадьяк» был выведен на скоростную трассу.

150-сильный Skoda Kodiaq для начала решено было разогнать и посмотреть, сможет ли он «выехать» из 10 секунд до скорости в 100 км/ч. В итоге, «сотни» автомобиль достиг ровно за 10 секунд, и водителя отдельно порадовало, что при достижении отметки в 80 км/ч бортовой компьютер «Кадьяка» предупредил блогера о том, что имеет место быть превышение скоростного лимита.

В целом же по управляемости и динамике средней версии Skoda Kodiaq у блогер вопросов не возникло – чешский кроссовер уверенно чувствовал себя в любых условиях, от скопления машин до свободной и скоростной езды по прямой, преспокойно набирая скорость и «проглатывая» любые неровности дороги.

Что же касается Skoda Kodiaq в «максималке», то до 100 км/ч кроссовер разогнался за 8,4 секунды, а его скоростные возможности лучше всего проявились, когда водителю несколько раз приходилось прибавлять газу в экстренных ситуациях, обгоняя машины, подрезающие его: «Прёт или не прёт? В динамике Кадьяк очень даже хорош».

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Речь идёт о постороннем шуме в салоне Skoda Kodiaq. Водитель знал, что адекватной шумоизоляции у «медведя» нет и в помине, однако настолько плохая «шумка» заставила его активно повозмущаться: «2 500 000 рублей отдавать за автомобиль, а потом – покупать ему дополнительную шумку!».