«Такая Шнива в люксе – не нужна»: Что не так с обновлённой Chevrolet Niva – сеть

Сегодня, 08:18

Автолюбители объяснили, почему рестайлинг «Шнивы» – попросту фикция.

В сообществе «шниваводов» соцсети «ВКонтакте» активное обсуждение вызвала новость о том, что Chevrolet Niva 2019 модельного года получила три важных изменения: новая шумоизоляция, доработка программы управления двигателем, а также ощутимые улучшения в плане мультимедиа.

И действительно, если верить экспертам, «Шнива» стала ехать тише, чуточку быстрее, а расход – даже упал до вполне приличных 8,8 литров на 100 км, достаточно неплохой результат, как для полноприводного внедорожника. Что касается мультимедийной системы, то здесь специалисты отмечают комфортный сенсорный дисплей, качественное звучание музыки и появление USB-розеток для подзарядки смартфонов.

Впрочем, большая часть из этих доработок доступна лишь в максимальных комплектациях, и именно в этом российские автолюбители в сети видят наибольшую проблему, объясняя, что модификации – это хорошо, однако Chevrolet Niva ведь покупают не из-за этого.Большинство комментаторов и вовсе заявили, что «Шнива», объективно, это не лучшая машина, но покупать её приходится из-за безысходности.

«Если бы все эти улучшения касались базовой комплектации автомобиля – вопросов нет, стоит брать. Но переплачивать за сомнительный «люкс» – плохая затея», «Шниву покупают не потому, что хотят именно её, а вопреки, ведь на нормальную машину денег попросту не остаётся», – объясняют водители, уточняя, что Chevrolet Niva бы не помешало улучшить сперва качество сборки и ЛКП, а только потом уже – браться за современные нововведения.

«Такая Шнива в люксе – не нужна!», – печальный итог подвели комментаторы в сети, объяснив, что не так с обновленной Chevrolet Niva.