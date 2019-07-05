Продажи нового Toyota Hiace стартовали в России

Сегодня, 17:00

В России стартовал приём заказов на шестое поколение японского микроавтобуса. Новинка теперь имеет полукапотную компоновку, за счёт чего автомобиль стал безопаснее и комфортнее.

Цены на новую Toyota Hiace начинаются от 3 043 000 рублей. Модель построили на новой платформе, что отразилось на габаритах: длина выросла до 5 915 мм, а колёсная база стала длиннее на 750 мм (3 860 мм). В итоге в салоне стало больше места и вместо 12 «на борт» можно взять 13 человек.

При этом новый Hiace обзавёлся более комфортными сидениями, а увеличенный дверной проём, подсветка порога и поручень сделали процесс посадки и высадки безопаснее. Не забыли разработчики и о удобстве водителя. В частности, были улучшены посадка водительского сидения, обзор и шумоизоляция.

Микроавтобус не уступает по уровню оснащения современным «легковушкам». В арсенале Toyota Hiace есть мультируль с регулировками по вылету и наклону, бортовой компьютер с цветным дисплеем, климат-контроль, датчик света, электропривод боковых зеркал и многое другое.

Модель приводится в движение 2,8-литровым 150-сильным «турбодизелем» с крутящим моментом в 420 Нм. В тандеме с ним работает 6-ступенчатая гидромеханическая КПП. Новый Hiace также отличается высоким уровнем безопасности.

Во-первых, стоит отметить, что новинка заработала 5 звёзд в краш-тестах ANCAP. Во-вторых, перечень систем активной и пассивной безопасности Hiace впечатляет, уже в «базе» в него вошли ABS, VSC, система экстренного торможения, функция распределения тормозных усилий, автоматическое включение «аварийки» и, конечно, фронтальные подушки безопасности.