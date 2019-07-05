Возвращение к «истокам»: Появились изображения обновленного Mitsubishi Lancer

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Недавно Mitsubishi объявили о планах на скорое возрождение модели Lancer Evolution, выпуск которой прекратился два года назад – и вот в сети появились изображения культового автомобиля.

Авторами рендеров стали дизайнеры одного из автомобильных порталов, которые решили поделиться своим видением того, каким может стать новый Mitsubishi Lancer.

Они взяли за основу концепты, которые японский производитель уже демонстрировал широкой общественности. Таким образом обновленный Mitsubishi Lancer получил решетку радиатора, которую можно увидеть на пикапе L200 и новинке Eclipse Cross. Также автомобиль украсили черными стойками, которые создают впечатление «сплошного» стекла, а также черную крышу.

Дизайнеры оснастили новый Lancer подоконным хромированным молдингом, напоминающим тот, что стоит на Engelberg Tourer, а также соединенные между собой полоской из светодиодов задние фонари.

Эксперты предполагают, что линейку моторов и шасси Mitsubishi Lancer получит те же, что у Renault Megane RS будущей генерации. Учитывая, что он выйдет не ранее, чем через пару лет, то и обновленный Lancer до его выхода ждать не стоит.