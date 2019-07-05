Кроссовер Volvo XC40 получил новый двигатель и пакет дополнительных опций

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Шведский автоконцерн в рамках планового обновления популярного компактного «паркетника» представил еще одну версию модели Volvo XC40.

Великобритания получила обновленный компакт-кросс Volvo XC40. Шведская компания Volvo, в 2017 году представившая «паркетник» Volvo XC40, заявила о плановом обновлении.

Разительных внешних изменений ждать не стоит, однако моторную гамму пополнит 1,5-литровый агрегат уже на 163 «лошади» (+12 л.с.), который будет работать в паре с обновленной 8-стпенчатой АКПП. Производитель заявил и о лучшей динамике разгона – 9,3 секунды до «сотни», хотя этот показатель всего на 0,1 с лучше (тем не менее, для кого-то и это, возможно, важно).

Новинка будет доступна в нескольких комплектациях, от которых будет зависеть конкретный пакет опций, однако впервые авто получит во всех версиях «зимний пакет» Winter Plus (подогрев руля, лобового стекла, омывателей фар, зеркал, всех сидений), LED-оптику, 12V розетку, новую мультимедийную систему с дисплеем, интеллектуальную систему безопасности и некоторые другие опции. Обновления коснулись и цветовой гаммы, которая пополнилась двумя серыми оттенками и одним голубым.

Стоимость новинки на британском рынке в пересчете на российские рубли составляет немногим более 2,3 миллионов рублей.

Также сообщается, что в 2020 году мир увидит еще одна модификация Volvo XC40 c плагин-гибридным мотором.