«Идеальная посадка за 54 рубля»: О настройке сидений LADA Vesta рассказал блогер

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С целью улучшения наклона пассажирского и водительского кресла водитель «Весты» рассказал, как легко и просто можно это сделать, обеспечив комфортную посадку.

Для проведения оптимизации сидений и достижения «идеальной» посадки водителю понадобились две гайки «М14х1,5мм», два болта «М8х40мм», а также моделин используемый для декоративной оклейки деталей. «Кто не знает, моделин вещь очень нужная для автомобиля LADA Vesta, которым можно проклеивать всевозможные скрипучие места и так далее», - продолжает блогер.

Первым делом водитель обклеивает гайки моделином, дабы придать деталям неброский внешний вид в сочетании с цветом салона. Далее были откручены стандартные болты на которых крепится водительское сидение в автомобиле. Подложив гайки под нижнюю часть движущейся конструкции, водитель прикручивает сидение на место новыми более длинными болтами. «Вообще огонь, сел – расплылся! Такая доработочка обошлась всего в 54 рубля», - делится впечатлениями водитель LADA Vesta.

По словам блогера, сидение автомобиля стало выше буквально на 15 мм, но принесло ощутимое удобство при посадке и езде. Боковое пассажирское кресло водитель поднимать не будет в связи с тем, что в большинстве случаев на нем сидит ребенок и необходимости в высоте нет.

Таким образом, блогер поделился опытом, как с помощью мелочей можно обеспечить себе более комфортную посадку за рулем автомобиля.