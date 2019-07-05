Нужен ли «чип-тюнинг»? О расходе топлива в «перепрошитом» KIA Rio рассказал блогер

Сегодня, 19:00

Бытует мнение, что корейский седан с «переделанными мозгами» требует больше горючего, и автомобилист решил это опровергнуть.

Блогер на YouTube-канале Kai Grave рассказал о расходе топлива в «перепрошитом» KIA Rio. Речь идет о седане четвертого поколения с мотором 1.6. Машина получила «прошивку» «Евро-0», а также лишилась катализатора.

Некоторые автомобилисты утверждают, что «перепрошивка» повышает расход в KIA Rio, в связи с чем не всем понятно, нужен ли «чип-тюнинг» на этой машине. Поэтому блогер наглядно продемонстрировал, что в «перепрошивке» есть смысл – автомобиль вывели на трассу, где он, двигаясь нарушений ПДД и лихачеств показал расход в 4,9 л на 100 км пути.

Блогер уточнил, что во время заезда машина была заправлена 95-м бензином. Блогер отметил, LADA Vesta с мотором 1.6 не может похвастаться такими же показателями. Он напомнил, что по паспорту отечественный седан с РКПП требует на «сотню» около 6 л топлива на 100 км пути, однако на деле ему не удавалось добиться таких цифр.

Напомним, KIA Rio входит в тройку самых продаваемых иномарок в России. По итогам июня жители страны приобрели 8 282 экземпляра модели. Спрос на нее упал на 6% в годовом сравнении. Минимальная стоимость седана составляет 764 900 рублей без учета спецпредложений и акций.