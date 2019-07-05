Из кроссовера в пикап: Немецкая компания выпустила экспериментальный BMW X7

Сегодня, 16:12

Созданием пикапа занимались студенты профессионально-технологического колледжа BMW, презентация которого была приурочена к саммиту Motorrad Days.

Группа студентов из 21 человека работала над реализацией проекта в течение 9 месяцев. Сначала они демонтировали заднюю часть кузова кроссовера BMW X7 и поставили на это место грузовую площадку с днищем из древесины тика и подкладкой из углеродных волокон – таким образом они предложили перевозить мотоцикл F850 GS от немецкого производителя. Места крепления мотоцикла были спроектированы и распечатаны на 3D-принтере.

С открытым бортом грузовая платформа пикапа занимает длину в 200 см, а с закрытым – 140 см. Таким образом новый BMW X7 стал на 10 см длиннее, чем кроссовер.

Кроме того, студенты предложили использовать для пикапа BMW X7 регулируемую подвеску. Кузов преображенного транспортного средства они покрасили в танзанитовый синий цвет.

Также известно, что под капот пикапа BMW X7 установили бензиновый двигатель 3.0, генерирующий мощность в 340 лошадиных сил. Расход топлива у пикапа с такими показателями составит 9 литров бензина на 100 км.

По сообщениям представителей BMW Group, выпускать пикап BMW X7 в серию компания не намерена.