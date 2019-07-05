«Умом не понять»: Лифтованный УАЗ освистали россияне

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Сеть не оценила самодельный «беспощадный» тюнинг.

Тюнинг должен, прежде всего, обеспечивать больше практичности, надежности и улучшать технические характеристики. Однако это не про УАЗ, продемонстрированный на YouTube-канале «Слава Петров». Авто, конечно, стало отличным от других, только утратило все свои ценные характеристики.

Кузов слишком сильно «задрали», зафиксировав «самопальной» любительской сваркой и дешевыми ненадежными шпильками. При этом у подвески остались «торчать» и просто свисать тормозные шланги.

Такой лифт, судя по отзывам пользователей сети, ставит крест на проходимости, устойчивости и надежности УАЗа.

Если доработка предполагалась под цели преодоления бродов, то передвигаться даже по ровной дороге, входя в повороты на таком авто опасно, не говоря еже о езде по бездорожью. «Умом не понять», «Ну и колхоз», «Самоубиться при резком торможении» - критикуют тюнинг УАЗа в сети.