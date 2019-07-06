Ржавел еще до продажи: Владелец УАЗ «Патриот» 2019 высказался о катафорезной грунтовке машины

Сегодня, 04:00

Автомобилист рассказал о качестве металла и защите ульяновского внедорожника от коррозии, которые оставляют желать лучшего.

Владелец УАЗ «Патриот» 2019 на YouTube-канале Engineer Mix Travel высказался о катафорезной грунтовке машины. Автолюбитель отметил, что об этой технологии многое говорится в СМИ в позитивном ключе, однако по факту всё не так красиво, как диктует маркетинг.

Водитель сообщил, что сразу после покупки УАЗ «Патриот» решил сделать «антикор». Однако, автомобиль, как оказалось, ржавел еще до продажи – когда владелец машины демонтировал накладки на пороги, а также молдинги, он обнаружил под ними точечные источники коррозии, при чем, далеко неединичные.

Чтобы не быть голословным, автолюбитель показал в видео те самые очаги на порогах. При этом владелец УАЗ «Патриот» отметил, что обнаружил неприятность на следующий день после покупки машины.

Еще ужаснее выглядит полоса «голого» металла на внутри колесной арки. Это признак того, что автомобиль не полностью окунули в грунтовку – либо краски не хватило, либо машину не полностью погрузили в нее.

Ржавчина еще была обнаружена в багажнике, а также в нижней части дверей внедорожника. Автомобилист сетует на то, что после покупки УАЗ «Патриот» ему пришлось сразу заняться доработкой автомобиля, дабы он не поржавел.

На данный момент проблемные места внедорожника «уазовод» обработал пушечным салом, однако это не лучшее решение, потому что со временем смазка тает и растекается по машине. Это портит ее вид, да и испачкаться несложно. А потому придется прибегать к другим методам «антикора».