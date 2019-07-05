Полицейские LADA Vesta и Granta получили ОТТС в России

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Отечественные автомобили подготовила для МВД РФ и Минобороны дочерняя компания «АвтоВАЗ» под названием «ВИС-Авто».

В базе данных Росстандарта в среду, 3 июля, появились два одобрения типа транспортного средства, судя по которым LADA Vesta и Granta получат полицейские спецверсии. В техническом плане обе новинки не будут отличаться от товарных автомобилей. Известно, что «Гранта» для полицейских и военных получит систему видеонаблюдения, радиостанцию, систему навигации и светоакустическую панель. Особая модификация будет выполнена исключительно на базе седана LADA Granta.

В документации LADA Vesta прописано, что для спецслужб выпустят два варианта исполнения: седан и универсал. Кроме того, среди сертифицированных авто есть Vesta Sport с 1,8-литровым мотором мощностью 145 лошадиных сил в сочетании с «механикой» от Renault. Данные машины получат тот же набор опций, что и «Гранта».

Любопытно, что МВД и Минобороны уже используют подобные автомобили, но ОТТС появились только сейчас. Впервые полицейская «Веста» была замечена на российских улицах ещё в начале текущего года.

Напомним, накануне стало известно, что с 5 июля «АвтоВАЗ» возобновляет производство в Ижевске и Тольятти. Ранее его пришлось приостановить из-за того, что ГК «Автокомпонент» нарушила обязательства по поставке автокомплектующих.