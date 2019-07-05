«Лютый русский спорт»: Какую LADA Kalina NFR можно купить сегодня, показал автоподборщик

Сегодня, 14:00

«Заряженная» модификация «Калины» появилась в 2015 году и на тот момент была самой «злой» LADA. Однако и в наши дни хот-хэтч может заинтересовать поклонников марки.

LADA Kalina NFR отличалась интересной внешностью, например, на капоте разместились «жабры». Кроме того, обращает на себя внимание передний бампер. Это одновременно и плюс, и минус, ведь в случае ДТП придётся долго искать такой же капот или бампер.

Машина получила 5-болтовую ступицу, задние дисковые тормоза и резину 205/40 R17. Также у спортивной версии была перенастроена подвеска, в результате чего она стала жестче. В салоне были установлены «ковши», руль с фиксатором нулевого положения и необычная приборная панель. Чтобы подчеркнуть спортивный характер машины интерьер украсили ярко-оранжевой строчкой.

Автоподборщик Ярослав Ефремов показал, какую LADA Kalina NFR можно купить сегодня. Экземпляр 2015 года остался полностью в «родной» краске, причём на кузове нет ржавых сколов, что говорит о достойной антикоррозийной обработке. Под капотом можно увидеть 1,6-литровый 136-сильный мотор.

По словам эксперта, это довольно надёжный автомобиль, в котором первые поломки начинаются после 150 000 км. У рассматриваемого экземпляра ещё «живые» задние тормоза, подвеска тоже не вызвала нареканий, но «подвывает» коробка передач.

Просят за такую LADA Kalina NFR в богатой комплектации с кондиционером и электропакетом чуть меньше 500 000 рублей. Это довольно дорого для подержанной «Лады», зато «лютый русский спорт» приковывает взгляды, уверен обзорщик.