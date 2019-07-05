De Tomaso представил гиперкар P72 на фестивале скорости в Гудвуде

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Новинка была сконструирована на безе гиперкара Apollo IE, который обладает механической коробкой передач и карбоновым шасси.

Сверхбыстрый автомобиль представлен на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), который ежегодно собирает поклонников эксклюзивных машин. Презентация De Tomaso P72 проходила в рамках юбилея компании которой исполнилось 60 лет. По словам руководителя De Tomaso, модель P72 является новым сегментом современных автомобилей, на что указывает дизайн модели.

Детальных характеристик гиперкара пока нет, но можно предположить, что он будет оснащен двигателем объемом 6,3 литра с выдаваемой мощностью 780 лошадиных сил.

Так как модель была подготовлена специально к юбилею, ее тираж будет ограничен и составит 72 экземпляра. Стоимость оригинального гиперкара составляет около 750 тыс. евро, около 53,7 млн рублей.

Напоминаем, что ранее итальянская автомобильная компания занималась выпуском не только спортивных авто, но и комплектующих для гоночных машин.