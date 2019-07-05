«Передачи не включались, грохот, скрежет…»: О состоянии Skoda Octavia 1997 года рассказал владелец

Сегодня, 09:40

Автор решил поделиться тем, как выглядит «Октавия» после 22 лет эксплуатации и что с ней происходило за это время.

Блогер Андрей Демура рассказал, что за весь период эксплуатации на машине, конечно, появилась некоторая ржавчина, но учитывая то, что Skoda Octavia 1997 года выпуска, это вполне нормально. Очаги коррозии есть и на дверях, и, конечно, на кромках дверей и порогах. В целом же остаться в неплохом состоянии до сегодняшнего дня кузову помогла заводская оцинковка.

Владелец уточнил, что металл на порогах Skoda Octavia очень тонкий и проминается «на ура», поэтому нужно очень осторожно пользоваться домкратом и по возможности использовать резиновую накладку. Колеса у Skoda Octavia, к слову, до сих пор сохранились родные.

По его словам, салон «Октавии» очень похож на Volkswagen Golf. Багажник за счет кузова типа «хэтчбек» очень вместительный – объем составляет около 520 литров. Руль регулируется и по вылету, и по углу наклона. А вот обзорность автор назвал «гаденькой», из-за маленьких боковых зеркал. На заднем ряду человеку с высоким ростом будет не очень комфортно: над головой место остается, а вот колени упираются в спинку переднего сиденья. Да и в целом салон у Skoda Octavia не сказать, что просторный.

Комплектация у этой «Шкода Октавия» скудная: две подушки безопасности, система ABS, электростеклоподъемники и регулировка зеркал – на этом всё, нет даже кондиционера. «Простенько и со вкусом», – прокомментировал владелец.

Владелец отметил, что лишь недавно коробку на «Шкоде» пришлось ремонтировать: «Передачи не включались, грохот, скрежет…» По его словам, сам процесс установки занял около 10 минут: «По обслуживанию простая и удобная», – отметил автор. Мотор на Skoda Octavia стоит надежный, 99-сильный 1,6-литровый агрегат. По динамике же во время езды владелец снова сравнил «Октавию» с «Гольфом».

Как рассказал владелец, на «вторичке» сейчас самую дешевую Skoda Octavia именно 1997 года выпуска можно найти по цене около 90 тысяч рублей, а самую дорогую – около 180 тысяч. И сама по себе «Шкода Октавия» предназначена для тех людей, кому не важен комфорт, а нужна надежность и неприхотливость – 22 года эксплуатации и до сих пор «бодрый» автомобиль это доказывают.