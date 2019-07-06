Экономии нет, но дрожь на «холостых» пропала: Стоит ли в Skoda Octavia TSI заливать 98-й бензин рассказал владелец

Сегодня, 06:00

Автолюбитель протестировал машину на разном топливе, дабы выяснить, какое горючее делает ее максимально эффективной.

Владелец Skoda Octavia TSI на YouTube-канале Stas N рассказал, стоит ли заливать 98-й бензин в эту машину. Для этого автомобилист попробовал поездить на ней, заправляя топливом АИ-92, 95 и 98. На последнем двигатель TSI показал свою максимальную эффективность.

Автомобилист констатировал, что на 95-м бензине Skoda Octavia заметно теряет в мощности, а на 92-м это ощущается еще сильнее – по мнению «шкодовода», на этом топливе 150-сильный TSI выдает 120, а то и 110 л.с. Также автолюбитель отметил, что при использовании 92-го бензина придется постоянно бороться с детонацией и мириться с порчей поршней.

В летнее время по городу Skoda Octavia TSI требует на 100 км пути примерно 8 л АИ-98, однако такой большой расход водитель объясняет активным стилем езды и тем, что автомобиль постоянно нагружен. Автомобилист отметил, что, спокойно ездя по городу с семьей, можно снизить расход до 6,8 л, но не ниже, а потому, заметной экономии нет при использовании 98-бензина, вопреки рассказам тех, кто говорит, что на этом топливе существенно снижается расход, в сравнении с 95-м.

На трассе Skoda Octavia TSI, заправленная 98-м бензином, в поездке с семьей показала расход в 6 л, а иногда он опускался до 5,2 л и даже 4,9 л. Автомобилист уточнил, что такого показателя удалось добиться с помощью круиз-контроля, который держал скорость не выше 112 км/ч.

Для сравнительного эксперимента владелец Skoda Octavia TSI залил в машину 95-й бензин и отправился в поездку, преимущественно по городу и только 20% поездки происходило по трассе. В итоге, расход составил около 8 л, и только в паре моментов спокойной езды с семьей расход упал до 6,2 л, а один раз – до 5,4. Однако постоянным такой показатель удерживать невозможно.

Владелец Skoda Octavia TSI констатировал, что особой разницы между АИ-95 и АИ-98 в городе он не заметил, однако на последнем машина ведет себя лучше – дрожь на «холостых» пропала, двигатель работает мягче, ровнее. Кроме того, автомобилист заявил, что 98-й бензин хорош для трассы.