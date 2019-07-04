Названо название электрического гиперкара Lotus

Сегодня, 22:00

Английский производитель спортивных и гоночных автомобилей анонсировал название своего 1000-сильного гиперкара, который в ближайшее время будет представлен в Лондоне.

Самый амбициозный автомобиль компании получил название Evija. Слово произносится как «э-ви-я», что означает «живой». По мнению конструкторов имя «Лотусу» подобрано соответствующее. Данная модель является первой полностью электрической разработкой британского производителя.

По предварительным данным, автомобиль будет оснащен несколькими электродвигателями суммарной мощность в 1000 лошадиных сил. Гиперкар будет оснащен специальными аэродинамическими элементами, а также выдвижными камерами вместо наружных зеркал. Эти элементы способствуют достижению наилучших скоростных показателей автомобиля.

Общее количество выпускаемых машин Lotus Evija составит 130 экземпляров, каждая из которых будет собираться вручную.