Старт продаж уже через месяц: Компания Chery рассказала, когда в Россию приедет обновленный Tiggo 4

Сегодня, 16:07

По словам представителей китайского бренда, ожидать появления паркетника можно уже в августе.

Дополнительной информации о стоимости и доступных комплектациях обновленного Chery Tiggo 4 на данный момент не поступало, однако в компании обещали раскрыть новые подробности уже в скором времени, дабы автомобилистам не пришлось приобретать «кота в мешке».

Старт российских продаж Chery Tiggo 4 2019 года выпуска запланирован уже на август, и в Россию данная модель прибудет, спустя 9 месяцев с момента своей мировой премьеры, состоявшейся ещё в прошлом году. Интереса прибавляет тот факт, что в разработке автомобиля принимали участие инженеры и дизайнеры из Jaguar Land Rover.

Chery Tiggo 4 несущественно изменился в размерах, и теперь его размеры составляют 4 318х1 831х1 662 миллиметра, при расстоянии между осями, равном 2 610 мм. Дорожный просвет «китайца» составит впечатляющие 19 сантиметров.

Силовая установка для российской версии кроссовера пока не объявлена, но предполагается, что в «топе» паркетник будет оснащаться 2,0-литровым, 122-сильным мотором. Ценник актуальной модели Chery Tiggo 4 на данный момент составляет 1,04 миллиона рублей, и представители китайской компании заявили, что существенного роста цены ожидать не стоит.