Беспредельный: Компания Ford показала суперкар GT MK II

Сегодня, 18:00

Автомобиль построен без учета ограничений профессиональных гоночных соревнований.

Американский автогигант решил удивить публику. Накануне регулярного фестиваля скорости в английском Гудвуде была представлена трековая версия суперкара, получившая наименование Ford GT MK II. Представители компании успели похвастаться, что их особая разработка является беспредельной, не имеющей ограничений, которые обычно необходимы для участия в гонках.

Автомобиль получил идеальные аэродинамические формы, которых получилось достигнуть благодаря большому переднему сплиттеру, переработанному заднему диффузору, карбоновым элементам на передних крыльях и внушительных размеров воздухозаборнику, расположившемуся на крыше Ford GT MK II.

Вес суперкара, невзирая на доработки, удалось снизить на центнер, а под капотом автомобиля расположился 6-цилиндровый двигатель на 3,5 литра с двойным турбированием, выдающим до 700 «лошадок». Ценник «беспредельного» Ford GT MK II стартует с 1,2 миллиона рублей за базовую комплектацию (76 миллионов рублей).