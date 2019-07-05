Почему «ВАГ», а не «кореец»: Преимущества Skoda Kodiaq над KIA Sorento Prime назвал эксперт

Сегодня, 06:00

Водитель попытался разобраться, почему вместо корейского кроссовера лучше взять «чеха».

На одном из популярных автомобильных форумов владелец Skoda Kodiak объяснил, что «медведя» купил себе после очень долгих поисков и выбора между ним и KIA Sorento Prime. Популярный «кореец» попал в сферу интересов водителя из-за того, что до этого он провел за рулём автомобилей KIA более 10 лет, потому надеялся, что получится безболезненно «пересесть» с седана на кроссовер.

В целом KIA Sorento Prime предыдущего поколения казался автомобилисту максимально «унылой» моделью, потому, когда он направлялся в салон, то надеялся, что обновленный «Соренто» сумеет его удивить, однако его ждало лишь разочарование, обусловившее желание автора отзыва прибрести себе «ВАГ» вместо «корейца».

«Он вроде большой, но места внутри не много. Обзорность плохая, сиденья слишком дутые, много места занимают. Машина хорошая, вопросов нет, но объективно, Кадьяку – не конкурент. Не надо на это вестись», – уверенно твердит водитель, уточняя, что почти сразу после посещения салона KIA, он поехал и купил-таки Skoda Kodiaq, российской сборки, ровно за 2 миллиона рублей.

Изначально внимание автолюбителя «Кадьяк» привлек своей потрясающей вместительностью. Задний диван, хвастается автовладелец, он с уверенностью может назвать самым просторным среди всех машин, которые он только успел перепробовать, и только потом уже водитель обратил внимание на обилие электронных помощников и прекрасную функциональность салона Skoda Kodiaq, которые стали финальными аргументами для того, чтобы взять «чеха», а не «корейца».

Сейчас автомобилист преодолел на Skoda Kodiaq 1 600 километров, и на данный момент своим выбором он доволен на все 100%: «Рулёжка потрясающая, подвеска великолепна, по эргономике вопросов нет, мои задачи решает идеально».