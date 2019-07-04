«Чудо за 400 000 рублей»: «Люксовый» Nissan X-Trail с пробегом восхитил блогера

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По мнению водителя, покупая внедорожник за такие деньги, требовать большего – невозможно.

Об этом он рассказал на своём канале TonyTv, объяснив, что легендарный Nissan X-Trail 2009 года выпуска, несмотря на не самый лучший вариатор, представляет собой едва ли не идеальный автомобиль, который можно приобрести на «вторичке» за сумму, не превышающую полмиллиона рублей.

Японский внедорожник может похвастать кожаным салоном, большой панорамой, самым мощным 2,5-литровым мотором и монитором внушительных размеров. В целом оснащение «Хитрилы» водитель называет невероятным для таких денег, поскольку ни в одном из кроссоверов с пробегом, продающихся за 400 000 рублей, такого обилия «люксовых» опций обнаружить наверняка не удастся.

«Полностью кожаный салон, электроподогревы сидений, качественный пластик, удобное рулевое колесо», – не скрывая восторга, блогер перечисляет основные достоинства Nissan X-Trail с пробегом, уточняя при этом, что и без недостатков данный автомобиль, конечно же, не обошелся, но для 10-летнего возраста – все они несущественны.

Речь идёт о зазорах багажника, проявившихся спустя несколько лет езды, а также о заднем бампере, который внезапно начал «отходить», из-за чего новому владельцу Nissan X-Trail наверняка придётся озаботиться заменой соответствующей запчасти. При этом, кузов внедорожника был перекрашен, но обзорщик убеждает, что в авариях «Хитрила» не участвовал».

«Чудо за 400 000 рублей. Ну что вы за такие деньги возьмете? Гранту, корейцев? И что потом делать с ними, кроме как на работу ездить?», – резюмировал эксперт.