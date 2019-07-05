«Японский дьявол» против «бешеного Вага»: Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia сравнили в гонке

Сегодня, 04:00

«Заряженные» версии популярных авто прекрасно проявили себя на скоростной трассе.

Для канала Auto VRN блогер подобрал два интересных автомобиля. Skoda Octavia A7 с 1,8-литровым турбомотором и прошивкой Stage 2 должен был противостоять Mitsubishi Lancer Evolution. «Японский дьявол», как назвали его сторонние наблюдатели, представлен в спортивном виде: гоночный спойлер, мощный передний бампер и оригинальный обвес придают «Ласеру» максимально «заряженный» вид.

«Такой Mitsubishi Lancer в четвертом кузове – большая редкость для России. Ощущения от полного привода, мощного двигателя и механической коробки – непередаваемые. Страшные удары по любым конкурентам!», – хвастается находкой блогер, уточняя, что 280-сильный мотор позаимствованы у более поздней версии «японца».

При этом, Skoda Octavia A7 снаружи выглядит вполне себе штатно – в кузове универсал машина смотрится очень утилитарно, однако под капотом у неё расположен 180-сильный турбодвигатель с чип-тюнингом. С полным приводом, по мнению водителя, оба автомобиля на скоростной трассе «засияют новыми красками».

Не став откладывать дело в долгий ящик, блогер вывел Skoda Octavia и Mitsubishi Lancer на закрытый полигон, освещаемый огнями ночного города. «Бешеный Ваг» со старта с места несколько провалился, серьезно отстал от «японца» и в итоге отстал от победителя гонки всего на полкорпуса, а вот когда стартовать водители решили с отметки в 20 км/ч – ситуация существенно изменилась.

«Чех» оставил своего конкурента не у дел, восхитив обоих водителей невероятно резвым ускорением и вместе с тем – плавностью хода. Несмотря на менее мощный мотор и большую массу, Skoda Octavia оказалась быстрее, чем Mitsubishi Lancer, но резюмируя обзор авторы видео признались, что едут они оба очень хорошо: «Валят по полной!».