«Прошлое и позапрошлое»: Что выбрать между LADA 4x4 и Chevrolet Niva – эксперт

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Автомобилист попытался разобраться, чем различаются две вехи в истории отечественных внедорожников.

На YouTube-канале, посвященном «живым» тест-драйвам популярных автомобилей, блогер решил поделиться своим мнением о том, что можно выбрать между LADA 4x4 и Chevrolet Niva. Оба внедорожника, убежден водитель, не особо отличаются друг от друга, но обладают характерными достоинствами и недостатками.

Chevrolet Niva стоит дороже, чем LADA 4x4, и разницу в стоимости, по мнению водителя, можно оправдать салоном «Шнивы». Он гораздо комфортнее поистине «спартанского» оснащения «Нивы», и водитель даже уточнил, что после того, как посидишь в Chevrolet Niva некоторое время, из салона «Нивы» хочется сразу же выходить.

Когда открыл дверь и сел в нее, то в голове сразу проскочила мысль, что надо из нее выходить. Все выглядит в ней убого! Никакого комфорта! В Шниве он есть, хоть и минимальный, но есть. В ней хоть чувствуешь себя как человек», – объясняет водитель разницу. Плюсы LADA 4x4 заключаются в низком ценнике и в отсутствии пластиковых бамперов, как у «Шнивы», которые нередко отваливаются во время поездок по бездорожью.

«Обычная Нива подойдет тем, кто не планирует вылезать из грязи и болот, кому нужна машина для рыбалки и дачи, но никак не для комфортной езды по городу», – высказался водитель. Если же говорить о необходимости купить автомобиль ещё и для выезда в город, то здесь, безусловно, можно покупать Chevrolet Niva, если денег не жалко.

В целом же оба автомобиля кажутся эксперту прошлым и позапрошлым отечественного автопрома, поскольку в разряд современных и качественных внедорожников и LADA 4x4, и Chevrolet Niva если и можно отнести, то – с большой натяжкой, ведь две этих машины давно уже не идут «в ногу со временем», предпочитая оставаться устаревшими, но дешевыми.