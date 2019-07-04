Заменой расходников не отделался: Что случилось за год с новым УАЗ «Патриот» рассказал владелец

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Автомобилист поведал об эксплуатации внедорожника, который при пробеге в 33 000 км уже побывал в ремонте.

Автолюбитель на YouTube-канале «ЧЕСТНО об УАЗ» рассказал, что случилось за год с новым УАЗ «Патриот». Владелец машины в целом доволен ею, однако за 11 месяцев ее эксплуатации одной только заменой расходников не отделался, но и серьезных поломок не было.

Первыми во внедорожнике УАЗ «Патриот» автомобилист заменил лампы ближнего света. Левая перегорела на пробеге в 24 000 км, а вторая – на 27 000 км. Для замены владелец машины приобрел лампы BOSCH за 300 рублей. Менять их несложно – для этого под капотом имеются заглушки, они легко снимаются. Под ними есть крепления, которые тоже без труда отжимаются, и производится замена ламп.

Далее произошла поломка замка задней правой двери УАЗ «Патриот», из-за которой она открывалась только снаружи. Ремонт обошелся в 500 рублей. Кроме того, была проблема с водительской дверью. Она тоже не открывалась, и автомобилист винит в этом перепады температур – механизм центрального замка «слипся» когда ночные морозы сменялись дневным «плюсом». Поэтому пришлось снимать обшивку двери и смазывать механизм замка.

Продолжение... «К официалам езжай, пока гарантию не сняли»: На проблемы электроники нового Skoda Kodiaq пожаловался владелец Спустя неделю после покупки, кроссовер начал серьезно сбоить, причиняя дискомфорт водителю. Владелец УАЗ «Патриот» отметил, что очагов коррозии на машине пока вообще не наблюдается. Однако автомобилист смеясь сообщил, что нашел на одном из «дворников» заржавевшую шпильку. Кроме того, начал «рыжеть» глушитель, однако он сделан из достаточно толстого металла, а потому на его работу ржавчина не влияет.

К слову, некоторым «уазоводам» повезло меньше с поломками. Так, в комментариях под видео автомобилиста один из пользователей сообщил, что ранее владел «Патриотом» 2016 года. В течение года в машине пришлось заменить генератор и пыльник. Клапанная крышка подтягивалась трижды, так как сочилось масло. Кроме того, бывшему «уазоводу» не нравился расход топлива в машине. В итоге, он продал ее, купил «япошку».