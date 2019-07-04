Обновленный Opel Astra представлен компанией Opel

Сегодня, 12:15

После проведенной модернизации автомобиля Opel Astra приобрел обновленный дизайн кузова и новую моторную линейку.

В сравнении с предшественниками новая Astra обладает переработанным передним бампером, радиаторной решеткой, алюминиевыми колесными дисками, а также оснащена множеством элементами аэродинамики. По утверждению компании, коэффициент сопротивления машины удалось снизить до 0,26 у хэтчбека и до 0,25 у универсала.

Силовые показатели обновленной Opel Astra представлены 1,2-литровым турбированным двигателем в трех вариациях: 110, 130 и 145 лошадиных сил. Также модель оснащается четырехцилиндровым турбодизелем объемом 1,4 литра с отдачей 145 л.с., который сочетается только с механической коробкой передач. В свою очередь новый 1,5-литровый дизель, выдающий 105 и 122 л.с., работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или девятиступенчатым «автоматом».

Обновленный Opel Astra появится на европейском автомобильном рынке уже этой осенью. Но до России эти автомобили не доберутся в связи с торговыми ограничениями компании.