«Золотая середина кроссоверов»: Чем так хорошо подержанный Nissan X-Trail – эксперт

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«Хитрила» предыдущего поколения приятно удивил и очаровал водителя – бывалого любителя французских авто.

Блогер Андрей Иванов уточнил сразу, что «изменять» излюбленным «французам» он не планирует, однако Nissan X-Trail после краткого осмотра показался ему настолько интересным автомобилем, что автор видео не удержался и взял его себе для более детального обзора. И как оказалось позже, автомобилист ни разу не пожалел о сделанном выборе.

Владелец Nissan X-Trail 2015 года выпуска купил его себе за 1 100 000 рублей, причём состояние внедорожника настолько хорошее, что водитель не может поверить в 50 000 км заявленного пробега японской легенды. «Кто-то может сказать, что это реально дорого, но здесь – идеальное состояние, максимальная комплектация и мотор на 2,5 литра», – сразу уточнил водитель.

Несмотря на то, что в большинстве обзоров «Хитрила» с вариатором представляется «экспертами», как не самый лучший выбор для повседневного автомобиля из-за непривычной коробки передач, блогер считает, что КПП здесь – отличная, и не должна отпугнуть тех, кто любит комфортную и плавную езду, ведь в этом плане Nissan X-Trail очень хорош.

«Я явно не поклонник вариатора, люблю быструю езду, ушатаю его моментально, но комфорт, предоставляемый данной коробкой, наверняка оценит большинство водителей», – объяснил эксперт, дополнив свой рассказ единственной претензией, которую он сумел сформулировать к Nissan X-Trail в кузове Т31: ему не понравился слишком тонкий металл кузова.

Выбирать автор видео советует «Хитрилу» с 2,5 литровым двигателем, не меньше, поскольку в других, более скромных версиях, данный кроссовер не представляет собой вообще ничего интересного: «2,0-литровый TSI – совершенно овощной, а с двигателем 2,5 Nissan X-Trail становится золотой серединой среди большинства достойных кроссоверов».