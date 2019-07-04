«К официалам езжай, пока гарантию не сняли»: На проблемы электроники нового Skoda Kodiaq пожаловался владелец

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Спустя неделю после покупки, кроссовер начал серьезно сбоить, причиняя дискомфорт водителю.

Об этом он рассказал в сообществе владельцев чешского «медведя» Skoda Kodiaq, пожаловавшись на проблемы электроники своего нового автомобиля. Водитель никак не мог поверить, что такие «косяки» могут вылезти буквально через несколько дней после начала эксплуатации, и к официальным дилерам ему даже ехать не хочется после такого.

«После автозапуска вечно вылезает ошибка пуска, а ошибка со светом – после попыток включения противотуманных фар. К официалам путь неблизкий, не знаю даже, как мне быть», – сокрушается автомобилист, уточняя, с датчиками его Skoda Kodiaq происходит «какая-то дичь», из-за которой, например, некоторые приборы то горят, то тухнут, причем никакой последовательности в этих сбоях водителю обнаружить не удалось.

Большинство комментаторов убеждены, что тут нужно обязательно ехать к официальному дилеру, ведь промедление может означать, что неисправность может быть признана не гарантийной, а это уже может вылиться владельцу Skoda Kodiaq в кругленькую сумму денег, которую он будет вынужден отдать за исправление проблемных моментов по электронике кроссовера.

«К официалам езжай, однозначно, пока гарантию не сняли. Чем дольше времени проходит, то меньше шансов, что неисправность признают гарантийной. А там и глядишь, ещё что-нибудь перестанет включаться», «Сам ездил на ТО, приходилось прошивать сигнализацию и регулировать синхронность поднятия стёкол», – делятся своим опытом водители Skoda Kodiaq в сети.

Подводя итог, владельцу проблемного Skoda Kodiaq посоветовали не поднимать панику и не ругать чешский кроссовер почём зря, ведь проблемы с электроникой – единичный случай, и в остальном, если не вылезут новые проблемы, автомобиль водителя порадует обязательно: «Ремонтируй давай, а потом готовься к тому, что Кадьяк тебе докучать больше не будет».