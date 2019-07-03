«Минимум подорожания – максимум мощности»: Обновленный внедорожник GAC GS8 получил ценник

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Премиальный «вездеход» готовится к продажам в России и претерпел для китайского рынка модернизацию силовой установки.

Обновленный внедорожник GAC GS8 получил ценник. После доработок он претерпел минимум подорожания – вырос в цене на 3 000 юаней (около 30 000 рублей), но получил максимум мощности.

Теперь стоимость автомобиля на внутреннем рынке теперь составляет 185,8 тыс. юаней (примерно 1,71 млн рублей). Силовую линейку GAC GS8 в Китае представляет агрегат 2.0, который получил улучшенные характеристики. Мощность двигателя выросла с 201 аж до 252 л.с., а крутящий момент – с 320 до 390 Нм. Внешняя составляющая обновленного GAC GS8 не получила изменений.

Напомним, ранее стало известно, что в России будет продаваться GAC GS8. Автомобиль должен появиться в стране в августе текущего года. Сертификацию в РФ внедорожник уже успешно прошел. Отметим, что на внутреннем рынке внедорожник предлагается под названием Trumpchi GS8.

Изначально китайцы рассматривали возможность выпуска автомобиля в РФ, однако пока решили поставлять машину в страну из КНР. Ожидается, что в России стоимость внедорожника составит не менее 1,8 млн рублей.