«Немножко недособирают»: О люфте капота Skoda Kodiaq рассказал владелец

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Автолюбитель показал неприятную «мелочь» кроссовера, наличие которой стоит проверить каждому, кто приобрел «Мишку».

Владелец Skoda Kodiaq на YouTube-канале «что-то с чем-то» рассказал о люфте капота кроссовера. Автомобилист обнаружил, что «ушко» для замка на крышке моторного отсека разболтано. Для того, чтобы затянуть шатающуюся деталь, необходим ключ-звездочка t20. В ролике можно увидеть, что «шкодоводу» хватило всего четверти оборота, дабы закрепить «ушко».

Вышеописанная процедура в Skoda Kodiaq не будет лишней. Дело в том, что даже из-за небольшого люфта капот может начать дребезжать. При чем, это будет слышно только в движении, и нет гарантии в том, что водитель сразу же поймет, откуда исходит грохот. Подобные ситуации уже были на других машинах, и автомобилисты изначально полагали, что стуки доносятся из подвески или даже мотора.

К слову, можно полагать, что Skoda Kodiaq, продаваемые в России, иногда «немножко недособирают». Один из зрителей автомобилиста под его роликом написал, что в его «Мишке» тоже «ушко» замка капота было не до конца затянутым.

Напомним, для продаж в России кроссовер Skoda Kodiaq собирается в Нижнем Новгороде. Выпуск паркетника на территории РФ позволил существенно снизить его стоимость. Так, машина импортной сборки стоит не менее 2 млн рублей, а авто российской сборки, в начальной весии, можно купить за 1 457 000 рублей. Она оснащается мотором 1.4 TSI на 125 л.с. в связке с 6-МКПП и передним приводом.