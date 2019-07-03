«Ни о какой защищенности речь не идёт»: Об уязвимости Skoda Octavia рассказал механик

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Эксперт решил рассказать о существующих проблемах в антиугонной защите «чеха».

Речь идёт о дорестайлинговых Skoda Octavia A7, у которых, по словам механика с канала StasN, присутствует целый ряд уязвимостей в защите автомобиля от угона. В первую очередь блогер отмечает электронный блок управления, который лишен какой-либо адекватной охранной системы, представляя собой обычную пластиковую «коробку».

«Ни о какой защищенности речь конечно не идёт. Обыкновенный пластмассовый короб. Жгуты отстёгиваются очень легко», – жалуется механик, уточняя, чем может грозить отсутствие такого «сейф-бокса». Без должной защиты, оказывается, «мозги» Skoda Octavia не составит труда «перепрошить» угонщикам, которые таким образом отключат штатную «сигналку» за пару минут.

Вопросы вызывает и система бесключевого доступа в чешский бестселлер. Данная опция доступна покупателям автомобиля в максимальной комплектации, однако водитель считает, что от неё, при возможности, было бы желательно отказаться вовсе, ведь она делает Skoda Octavia автоматически уязвимой к угону.

«Причём из-за бесключевого доступа угоняют не только Октавии. Недавно с Toyota Hilux и Highlander тоже самое было – только и видели их», – предостерегает автомобилист от приобретения Skoda Octavia с данной опцией. В том случае же, если не повезло стать владельцем именно такой машины, то эксперт уверен, что не обойтись без дополнительной защиты.

«Все эти ваши двоичные коды и прочие непрофессиональные защиты – ерунда. Покупайте адекватные сигналки и сейф-бокс, обязательно!», – закончил специалист свой обзор.