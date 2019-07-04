Когда машина «закипает»: О редкой причине перегрева Chevrolet Niva рассказал мастер

Сегодня, 06:00

Эксперт рассказал о неисправности «Шнивы», которая чуть не погубила ее силовую установку.

Автомобильный мастер на YouTube-канале «Авто-Ремонт22» рассказал о редкой причине перегрева Chevrolet Niva. Зачастую, когда машина «закипает», проверяются на наличие неисправностей датчики температуры, однако, бывают случаи, когда авто перегревается не из-за них.

Так, эксперту пригнали на ремонт внедорожник Chevrolet Niva 2011 года выпуска. Владелец автомобиля сообщил, что уже несколько раз случался перегрев. Мастер напомнил, что в «Шниве» один датчик температуры находится возле термостата, а второй – возле модуля зажигания. Проверка данных датчиков на проблемной машине не выявила неисправностей.

Дальнейшая проверка показала в Chevrolet Niva неисправные вентиляторы. Оказалось, что моторы обоих сильно поржавели, от чего начали заклинивать. По словам мастера, их можно было попробовать восстановить, однако владелец внедорожника пожелал приобрести новые.

Продолжение... «Цена – основной минус, остальное можно простить»: Кому и зачем стоит покупать Hyundai Solaris в 2019 году – блогер Автомобилист решил разобраться, достоин ли внимания «кореец» среди отечественных водителей. В итоге, на замену были куплены вентиляторы WEBER. Они были установлены на Chevrolet Niva, но не заработали. А потому мастер продолжил поиски причины проблемы и обнаружил перекос кожуха вентиляторов.

Деформация кожуха провоцировала заклинивание вентиляторов, а это, в свою очередь, приводило к перегоранию предохранителей, «спрятанных» под бардачком. Из-за того, что последние вышли из строя, вентиляторы, по сути, были обесточенными, и не могли включиться, когда перегревался мотор.