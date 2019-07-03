Обновленный бестселлер: К дилерам в Индии поступил рестайлинговый Renault Duster

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Кроссовер попался в объективы фотошпионов прямо в автосалонах.

Фейслифтовый Renault Duster уже попадал под взоры камер месяц назад, будучи на дорожных тестах, потому его экстерьер не стал сюрпризом для публики. После обновления французский бестселлер получил свежую радиаторную решетку, переработанный бампер, стильный капот с необычной выштамповкой, а также новую переднюю оптику.

Что касается интерьера, то здесь отметить стоит появление доработанного рулевого колеса, качественной мультимедийной системы, обновленной передней панели и стильной приборки. С центральной консоли также исчезли воздуховоды. В моторном отсеке Renault Duster изменений не произошло, но уже точно известно, что через несколько лет автомобиль лишится дизельного агрегата, чтобы снизить уровень вредных выбросов в атмосферу.

У индийских дилеров уже можно купить рестайлинговый Renault Duster. В минимальной комплектации обновленный бестселлер с передним приводом обойдется покупателям в 714 000 рублей.