«Ржавеет на глазах?»: Всю правду о УАЗ «Патриот» раскрыл водитель

Сегодня, 16:25

Он решил разрушить мифы и подтвердить некоторые проблемные моменты отечественного внедорожника.

На своём УАЗ «Патриот» 2018 года выпуска автомобилист успел проехать всего лишь 6 000, что не помешало водителю поделиться впечатлениями и дать своеобразный ответ всем критикам «Патрика», раскрыв всю правду о данном автомобиле. Несмотря на то, что водитель сумел по-настоящему полюбить свою машину, серьезных недостатков у неё хватает с головой.

Внедорожник – очень большой и комфортный, мягкий и высокий, да и проезжает там, куда не сумеют забраться большинство иностранных кроссоверов, находящихся в схожем ценовом сегменте, однако на этом, по словам автора видео с канала «Злые автомобили», его плюсы попросту заканчиваются, и проблем у него куда больше.

Водителю сразу же бросается в глаза, что качество лакокрасочного покрытия УАЗ «Патриот» оставляет желать сильно лучшего – стоит промахнуться мимо личинки замка и попасть ключом по кузову, даже вскользь, как на нём остаются видимые следы. «Это – самый натуральный провал. Где ещё вы видели такую машину, у которой от любого касания следы оставались бы?», – возмущается блогер.

Уже через три дня после покупки автомобилист обнаружил следы ржавчины на крюках в задней и передней части УАЗ «Патриот», однако тут, объясняет обзорщик, нельзя исключать, что такое состояние металла было прямо с момента покупки, и при осмотре он попросту это упустил. «Ржавеет на глазах? Очень близко к этому», – сокрушается владелец российского бестселлера.

Зато на самом кузове ржавчины водитель не нашел, потому насчёт того, что у «Патрика» крайне быстро гниёт кузов, автомобилист ничего плохого сказать не сумел, что не избавило УАЗ «Патриот» от прочих проблем: «Зато шланги форсунок стеклоочистителя вечно вырывает. Вы вообще где такое видели?».