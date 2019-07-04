«Цена – основной минус, остальное можно простить»: Кому и зачем стоит покупать Hyundai Solaris в 2019 году – блогер

Сегодня, 03:00

Автомобилист решил разобраться, достоин ли внимания «кореец» среди отечественных водителей.

Об этом он рассказал на своём YouTube-канале «Авто-обзоры», поделившись с подписчиками впечатлениями от Hyundai Solaris 2019 года выпуска. По словам водителя, на корейский бестселлер сделали обзор уже все, кому не лень, однако он предпочёл оставить автомобиль напоследок, чтобы рассказать о нём максимально объективно.

Несмотря на то, что Hyundai Solaris по сей день является одной из самых популярных иномарок России, с каждым годом в ней ничего особо не меняется, помимо цены, которая растёт, по мнению блогера, слишком уж быстро. На данный момент «Соляра» в средней комплектации обойдется покупателям в 900 000 рублей.

«Цена – его основной минус. Всё остальное можно простить», – шутит блогер, уточняя, что не так уж и много недостатков у Hyundai Solaris, которые достойны внимания. В комплектации за 900 000 рублей автомобиль оснащается 1,6-литровым мотором, кондиционером и ещё парой «допов», без которых бюджетный седан не стал бы хуже – по крайней мере, так считает автор видео.

При этом единственный настоящий недостаток Hyundai Solaris, как бы это не было прискорбно признавать блогеру, «весит» больше, чем его положительные моменты, потому покупать данный автомобиль в 2019 году – не самая лучшая затея, если только потенциальный владелец «корейца» не готов смириться с достаточно «бедным» оснащением.

«Да, он подойдет для тех, кто хочет купить машинку для ежедневных поездок, но не хочет париться при этом. Сел и поехал. 900 000 рублей – ценник высокий, но такова плата за более-менее беспроблемный и в меру комфортный автомобиль», – неоднозначный итог подвёл водитель.