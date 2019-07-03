«Не помогает, а создаёт опасность»: На работу электронных помощников Skoda Superb пожаловался водитель

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Владелец чешского авто очень хочет разобраться, как можно отключить этих «надоедливых» ассистентов.

Об этом он рассказал на одном из российских автомобильных форумов, попросив помощи и совета у других владельцев Skoda Superb. Он пожаловался, что ему окончательно надоели некоторые электронные помощники в машине. В особенности – система предупреждения столкновения, которая не то, чтобы приносит пользу, а даже мешает активной езде.

«На дороге при скоростной езде она не помогает, а создает опасность. В неподходящий момент, когда сам просчитываешь маневры, эта ерунда начинает отжимать машину, причем неслабо. До невозможности бесит», – сокрушается владелец Skoda Superb, уточняя, что очень хотел бы отключить этого «ассистента» насовсем.

Мнение комментаторов в сети на этот счёт существенно разделились. Некоторые автолюбители убеждены в том, что если эта опция есть в Skoda Superb, то избавляться от неё нельзя, поскольку чешский бренд славится своей заботой о безопасности пассажиров: «Эта функция против лихачей на дороге. Если гоняешь, то она срабатывает сама собой. Можно ездить быстро, но оттормаживаться перед машиной, всё будет хорошо».

«Кажется, это не ассистент создает опасность, а вы. Просто так она не срабатывает», – скептично настроенных автолюбителей в сети хватает. Однако большая часть комментаторов убеждены, что такого ограничения для водителей быть не должно, поскольку опытным автомобилистам виднее, как нужно ездить, и излишне назойливые ассистенты лишь осложняют процесс комфортного вождения.

«Срабатывает, даже если маневр контролирую, а опасности нет!», «Даже при не самой активной езде – мешает», «Если выключить ASR кнопкой или через меню на магнитоле, то автоматом дистроник выключается!», – подвели итог владельцы Skoda Superb в сети, уточнив, что на Skoda Octavia с этим всё было попроще, ведь любую функцию можно было отключить без особых проблем.