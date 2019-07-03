«Наша сборка – ущербный огрызок»: Качество «российских» Skoda Kodiaq разругал водитель

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Автовладелец пожаловался не только на сборку, но и на оснащение популярного кроссовера.

Об этом он рассказал на одном из автомобильных тематических форумов в сети, разругав «в пух и прах» качество российской сборки Skoda Kodiaq. По словам водителя, многие кузовные швы чешского бестселлера выполнены непонятно как. Зазоры очень сильно «гуляют», и никогда нельзя предсказать, «повезет» ли покупателю нарваться на проблемный «Кадьяк», или ему попадётся нормальный автомобиль.

Помимо этого, автолюбителю очень не нравится, что во время скоростной езды в машине что-то постоянно гремит, из-за чего в салоне стоит неприятный шум, избавиться от которого не могут даже дилеры. «Наша сборка – ущербный огрызок. Сделано на тяп-ляп, а это ведь всё на пробеге в 15 000 км, что же проявится дальше?!», – возмущается владелец Skoda Kodiaq.

При этом водитель уточняет, что его сильнее бесит не качество «российских» кроссоверов, а ограниченность и «урезанные» комплектации Skoda Kodiaq, предлагаемые у официальных дилеров, из-за чего на максимальные версии «медведя», о которых идёт речь в многочисленных рекламах, автолюбителям только и остаётся, что «смотреть и облизываться».

«Приходиться устраивать Simply Clever самостоятельно. Что-то колхозить, докупать на Алике, тратить лишние деньги», – сокрушается водитель, объясняя, что Skoda Kodiaq стоит 2,5 миллиона рублей, а в прошлогодних рекламных материалах, якобы, автомобиль так и «гремел» всякими полезными мелочами, однако сейчас ситуация кардинально поменялась.

«Пришел в салон и удивился, мол порезали комплектации с 2019 года. С ума сойти! 10-15 тыс стоят все их допы, ну как так-то? А продавцы оправдываются, что урезали комплектации для россиян, чтобы цены снизить», – горько резюмировал водитель.