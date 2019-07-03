«Привет, питерская сборка»: О неприятных «мелочах» Hyundai Creta рассказала автоледи

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Владелица корейского кроссовера поведала о том, с чем она столкнулась в эксплуатации машины за 3 года.

Автоледи на тематическом форуме рассказала про три года с Hyundai Creta. По словам владелицы кроссовера, за все время эксплуатации он ни разу не подвел, и она всегда уверено себя чувствует в дальних поездках. Однако у машины имеются некоторые неприятные «мелочи».

Так, автоледи сообщила, что порой в ее Hyundai Creta слышны скрипы при торможении. Однако выяснилось, что данная проблема не является неисправностью, а представляет собой довольно частое явление в кроссовере, обусловленное его конструктивными особенностями.

Также владелицу Hyundai Creta смущает скрипучий пластик. Порой неприятные звуки доносятся из области чуть ниже магнитолы. По мнению автоледи, здесь в проблеме не стоит сразу винить производителя, так как в ней могут быть виноваты мастера, которые устанавливали сигнализацию и, возможно, что-то «неудачно» собрали.

Еще автоледи не нравятся в ее Hyundai Creta неровные зазоры между кузовными элементами. «Привет питерская сборка», – так владелица кроссовера высмеяла зазоры, однако далее рассказала о более серьезной проблеме машины.

Продолжение... «Наша сборка – ущербный огрызок»: Качество «российских» Skoda Kodiaq разругал водитель Автовладелец пожаловался не только на сборку, но и на оснащение популярного кроссовера. Дело в том, что спустя три года эксплуатации на автомобиле начала появляться ржавчина на багажной двери. Та самая ржавчина, из-за которой корейцы начали отзывную кампанию.

Изначально точечная коррозия была только на корме, однако за пару месяцев маленькие «рыжики» распространились по всему кузову, даже на пластиковых элементах.

Примечательно, что дилер без проблем перекрасил багажную Hyundai Creta для устранения ржавчины. Однако официалы не стали перекрашивать весь кузов машины, но посоветовали автоледи помыть машину на специальной мойке – последняя помогла, однако один «рыжик» на кузове остался.