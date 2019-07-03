«Забудьте вы уже про эту Ниву»: Почему Nissan X-Trail первого поколения стоит купить – эксперт

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Блогер объяснил, чем так хорош подержанный «Хитрила».

По мнению обзорщика Дениса Бошко, Nissan X-Trail первого поколения представляет собой едва ли не идеальный выбор для тех, кто хочет купить себе надежный и недорогой внедорожник для охоты и рыбалки. В пользу того, что этого «японца» всё-таки стоит купить, автомобилист решил привести целый ряд доводов.

Водитель рекомендует обратить внимание именно на Nissan X-Trail в 130-м кузове, поскольку тут внедорожник предлагается с автоматической коробкой передач, которая на порядок надежнее вариаторов, устанавливающихся на более поздние версии японского бестселлера: «С автоматом у вас никаких проблем не будет, проездит куда дольше, чем с вариатором».

По словам автолюбителя, на своей прошлой машине, LADA 4x4, он проездил всего лишь полгода, а потом понял, что не хочет больше себя мучать, ведь «Нива» не устраивала его практически ни в чём, кроме хорошей проходимости. Денег на ремонт, убежден блогер, ему пришлось бы вложить даже больше, чем он отдал за саму машину.

Именно потому он её продал и взял себе подержанного «Хитрилу», о чём нисколько не жалеет. «Продал Ниву и перекрестился! Не хочу больше возвращаться к ней никогда, и вы забудьте уже про эту Ниву», – экспрессивно восклицает автомобилист, уточняя, что та сумма, которую просят за LADA 4x4 – чрезвычайно завышена, ведь за условные 600-700 000 рублей можно без особых проблем отыскать Nissan X-Trail в приличном состоянии.

«Я не знаю мест, где Нива не проедет. Но и Ниссан проедет там же. Главное – не забираться туда, где грязи выше крыши. Я вот езжу там, где по колено, и горя не знаю», – оптимистичный итог подвёл владелец Nissan X-Trail.