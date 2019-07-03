Списывать в утиль пока рано: О «живучести» Skoda Octavia с миллионным пробегом рассказал блогер

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Машина в версии Tour попала в ДТП, в результате чего претерпела ремонт, после которого превратилась в эффектную RS, и остается в строю.

Блогер на YouTube-канале «АвтоРадиация» рассказал о «живучести» Skoda Octavia с миллионным пробегом. Машина была испытана на прочность дорожной аварией, после которого претерпела ремонт, но стала только лучше и, по словам автолюбителя, ее списывать в утиль пока рано.

После ДТП Skoda Octavia Tour получила обвес, 2-литровый турбодвигатель и кожаный салон «Октавии» в версии RS, а также стандартные капот и двери. Кроме того, в машине установлено рулевое колесо от модификации WTS. Такие доработки преобразили автомобиль, и блогер удивлен, что солидный пробег и авария не превратили машину в автохлам.

Эксперт заглянул под машину, и отметил, что днище Skoda Octavia неоднократно перемазывали антикоррозийными материалами. Самым проблемным местом автомобиля блогер назвал пороги – их пришлось несколько раз равнять, «варить» и закладывать герметиком. Примечательно, что днище, невзирая на все, что «пережила» машина, вообще нигде не прогнулось и не доставляет проблем. При этом, пороги транспортного средства начали ржаветь, но на них местами еще сохранилась оцинковка, что удивляет, если учесть, что автомобиль проехал более миллиона километров.

Блогер обратил внимание, что у Skoda Octavia одной из самых нижних точек днища является ниша запасного колеса. В ней есть заглушка, однако в рассматриваемой машине она утеряна.

По словам эксперта, в этом нет ничего хорошего, так как без заглушки в нише накопляются песок, грязь и вода, что в не самой долгосрочной перспективе может вылиться в большой ремонт. Поэтому «шкодоводам» следует помнить о важности наличия заглушки.

Блогер подытожил, что восстановленная Skoda Octavia должна аккуратно эксплуатироваться, потому что после ДТП, в любом случае, ее конструкция уже не такая прочная как раньше. Кроме того, автолюбитель призывает продавать подобные машины без обмана – не скрывать факты аварий и большой пробег.