«Хотим такой Кодиак»: Обзором на «горячий» Skoda Kodiaq GT поделились блогеры

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Чешское кросс-купе вполне может стать конкурентом Hyundai Santa Fe в России.

Российские автолюбители в основной своей массе мало что знают о Skoda Kodiaq RS. Ведущие канала «Большой тест-драйв» на YouTube поделились обзором на «горячее» чешское кросс-купе.

Во внешнем облике купеобразного Skoda Kodiaq GT блогеры отметили ниспадающую к задней части крышу, немного скошенный багажный отсек и двухцветные дверные ручки. Салон «заряженного» «Кодиака» также поразил обзорщиков карбоновой отделкой с хромированными вставками, но кроме того автомобиль обладает еще и цифровым дисплеем мультимедийного центра. Пространство на сиденьях заднего ряда чешского кросс-купе приятно поразило авторов видео – там достаточно места для ног и головы пассажиров.

По словам блогеров, пока неизвестно, появится ли Skoda Kodiaq GT в России или Европе, так как этот автомобиль создан для китайского рынка. Сообщается, что внешне чешский купе-кроссовер интересно смотрится и вполне вероятно, что он бы пользовался успехом на отечественном рынке. «Хотим такой Кодиак», - восхищаются ведущие канала.

Подкапотное пространство Skoda Kodiaq GT займет 2-литровый бензиновый двигатель с производительностью 186 и 220 лошадиных сил. Этот агрегат сможет работать с 7-позиционной роботизированной DSG.