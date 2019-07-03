«Новый KIA Rio за 354 000 рублей»: ТОП-5 признаков автосалонов-мошенников назвал эксперт

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Некоторые автоцентры обещают покупателям «золотые горы». Эксперт считает, что не стоит вестись на такие заманчивые схемы.

Эксперт по автоподбору на своем YouTube-канале «Владимир Кеян-Автоподбор в Сочи» назвал ТОП-5 признаков автосалонов-мошенников и рассказал, что на самом деле скрывается за схемой под условным названием «Новый KIA Rio за 354 000 рублей». Блогер отметил, что цены на бюджетные авто (до 1 млн рублей в среднем) в официальных салонах могут отличаться, но незначительно (в пределах 50 тысяч рублей), и много заработать на продаже недорогого автомобиля у салона не получится. Тем не менее, заработать надо, и в ход идут «завлекающие» скидки. Однако «сбросить» 200-300 и более тысяч рублей при продаже KIA Rio не сможет ни один салон.

Существуют фирмы, которые предлагают 50%-ную скидку, но это не более чем махинации. Первый признак «мошенников» – это мультибрендовость – они предлагают не конкретную марку, а популярные марки и модели. KIA Rio – один из таких популярных автомобилей.

Второй момент – это обещаемые по телефону «золотые горы»: возмещаемая стоимость авиабилетов (ведь салон далеко), полный бак бензина, КАСКО, комплект резины, регистраторы, радар-детекторы и много иного «приятного», вплоть до наличия несуществующего цвета в официальной линейке РИО («розовый «Рио»? – нет проблем, он есть в наличии, приезжайте»). Колоссальную скидку такой «салон» оправдывает тем, что предлагает модели прошлого года, причем, еще и в кредит.

Продолжение... ТОП-5 мифов о Geely Atlas развенчал автообзорщик Блогер рассмотрел популярные заблуждения о китайском кроссовере и объяснил, почему утверждения о том, что он гниёт, имеет плохую проходимость и «жрёт» много топлива неправдивы. Третий момент – «автосалон» не сотрудничает с лизинговыми компаниями – деньги только напрямую, а не через сторонние организации. Также он не предоставляет никакие официальные документы – не соглашается выслать по почте даже копию ПТС, что говорит о том что авто не существует.

Четвертый момент – «салон» не сможет подтвердить свою «официальность», предъявив дилерский договор. Пятый – несостыковки: как может KIA Rio в спецверсии (2019 год) быть «прошлогодней» моделью?

В качестве вывода эксперт посоветовал не тратить время и сразу выбирать официальный автосалон, а если он в другом городе, то просить прислать фото машины и ПТС. «Официалы» сделают это.