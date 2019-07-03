ТОП-5 мифов о Geely Atlas развенчал автообзорщик

Сегодня, 03:00

Блогер рассмотрел популярные заблуждения о китайском кроссовере и объяснил, почему утверждения о том, что он гниёт, имеет плохую проходимость и «жрёт» много топлива неправдивы.

Открывает ТОП-5 мифов о Geely Atlas слабая устойчивость к коррозии. Автор канала Dizzlike Channel подчеркнул, что некоторые принимают за ржавчину обычную грязь на хромированных накладках. Ржаветь они не могут, ведь выполнены из пластика с покрытием «под хром». Почти все современные автопроизводители уже отказались от того, чтобы использовать настоящий хром, по крайней мере в массовом сегменте.

Также блогер показал несколько сколов на капоте Geely Atlas с пробегом около 100 000 км. Сколы не поржавели, а это доказывает, что «китаец» может иметь достойную антикоррозийную защиту с завода.

Следующий миф касается низкого клиренса, который породил известный тест с покрышкой. Данное испытание показывает лишь, что машина ниже 200 мм. Из китайских СМИ попала информация, что дорожный просвет у Geely Atlas составляет 164 мм. Правда в том, что замер проводился по местной системе, когда авто полностью загружают. Если же в салоне будет находиться только один человек, китайский кроссовер будет не ниже «Креты», подчеркнул блогер.

Многие уверены, что «Атлас» слишком «прожорливый», но в действительности в Geely просто указали настоящий расход топлива в 12-13 л по городу, тогда как большинство производителей пытаются сжульничать. Если убрать из «китайца» шумоизоляцию и поставить легкие двери, как на корейских авто, у конкурентов будет одинаковый расход.

Ещё одно популярное утверждение: Geely Atlas – неликвиден. Поскольку модель появилась на российском рынке только в прошлом году, немногие выставляют её на продажу на «вторичке». Однако, судя по ценам, теряют владельцы китайской машины теряют не больше, чем владельцы популярной Hyundai Creta.

Наконец, последнее заблуждение – «Атлас» скопирован с Toyota RAV4. На самом деле «китаец» гораздо больше общего имеет с Volvo CX60 первого поколения, особенно когда речь заходит о подвеске.