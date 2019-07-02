«Просто топлю хорошо»: Владелец дизельного Skoda Kodiaq рассказал о расходе и замене масла

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Автомобилист поведал об «аппетитах» чешского кроссовера, а также посоветовал другим «шкодоводам» проверенную смазку для машины.

Владелец дизельного Skoda Kodiaq на YouTube-странице «Семейный канал» рассказал о расходе топлива и замене масла в кроссовере. Автомобилист отметил, что очень доволен транспортным средством, и проехал на нем уже 30 000 км.

Автолюбитель сообщил, что его дизельный Skoda Kodiaq потребляет на 100 км пути 9,8 л топлива. «Просто топлю хорошо», – объяснил такой расход водитель. Также он добавил, что на такой «аппетит» влияют пробки. Средний же расход топлива у машины составляет около 8 л. «Шкодовод» отметил, что постоянно использует ДТ производства «ТАНЕКО».

Владелец Skoda Kodiaq сообщил, что использует для кроссовера моторное масло ZIC TOP 5W-30. Данная смазка показала себя с наилучшей стороны, и не «сгорает». Автолюбитель отметил, после прошлой замены масла автомобиль проехал 11 000 км. При чем, техническая жидкость не доливалась весь этот пробег, и никаких проблем с машиной не было.

К слову, в комментариях к видео один из зрителей сообщил, что владеет «Тигуаном» с таким же дизельным двигателем, и средний расход его составляет 7 л на 100 км пути. Судя по всему, этот автомобилист предпочитает преимущественно спокойную езду или постоянно ездит по трассе.

Еще один «шкодовод» откликнулся в комментариях под видео, и сообщил, что у него тоже дизельный Skoda Kodiaq. В машине каждые 8 000 км меняется масло, она проехала 37 000 км и не доставляет проблем.

Напомним, дизельный кроссовер Skoda Kodiaq предлагается в России по цене от 2 027 000 рублей. Машина оснащается полным приводом и 2-литровым двигателем TDI производительностью 150 л.с. в связке с 7-КПП DSG.