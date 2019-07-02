«Сумасшедший» расход: Владелец KIA Rio 4 сравнил «аппетиты» моторов 1.6 и 1.4

Сегодня, 14:24

Автомобилист, ранее ездивший на «корейце» третьего поколения, пересел в последнюю версию модели, и рассказал, сколько топлива потребляют обе машины в городском режиме, а также раскрыл преимущества нового агрегата.

Владелец KIA Rio 4 на YouTube-канале «Garage Lab11/ ГаражЛаб11» сравнил «аппетиты» моторов 1.6 и 1.4. Автомобилист эксплуатирует седан 2014 года с 1,4-литровым двигателем KAPPA, и напомнил, что данный агрегат совершенной новый для корейской марки, и наделен современными технологиями. К примеру, он получил фазовращатели на впускном и выпускном валах, впускной коллектор с изменяемой геометрией, гидрокомпенсаторы клапанов в головке блока цилиндров и так далее.

Автолюбитель отметил, что ранее он владел KIA Rio третьего поколения. Седан оснащался мотором 1.6 в связке с 6-АКПП, у которого был поистине «сумасшедший» расход – около 13 л на 100 км пути. Однако водитель подчеркнул, что машина постоянно в активном режиме использовалась в городе.

Примечательно, что разница в объеме моторов 1.6 и 1.4 достаточно скромная, однако автомобилист отметил, что в том же активном городском режиме его новый KIA Rio с маленьким двигателем расходует гораздо меньше топлива – до 9 л на 100 км.

Владелец KIA Rio отметил, что перед покупкой машины с мотором 1.4 его отговаривали от такой затеи – пугали большим расходом и никудышней динамикой. Однако на деле все оказалось с точностью да наоборот – водителя устраивают и «аппетит» двигателя, и динамику, которую он обеспечивает седану. Еще одним преимуществом нового двигателя KIA Rio автомобилист называет мощность. Она составляет 99 л.с. и сулит сниженную страховую ставку и небольшой транспортный налог.