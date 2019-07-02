«С таким полным приводом в болото не полезешь»: О новом Renault Duster высказался блогер

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Автор выразил свое мнение насчет того, какой мотор будет оптимальным для езды на «Дастере», и для каких целей этот автомобиль можно использовать.

По словам блогера Anri Bation, многие берут полноприводный «Дастер», чтобы не только с комфортом передвигаться по городу, но и иметь возможность выезжать на природу, рыбалку или охоту. Для этих целей в топовых комплектациях даже предусмотрены рейлинги, куда можно надеть капсулу и сложить все необходимые для поездки вещи.

Однако багажник у Renault Duster не самый вместительный в классе – по словам блогера, где-то две большие сумки туда влезут. Но зато в багажном отделении есть ниша не для «докатки», а полноразмерного запасного колеса.

И внешне новый Renault Duster показался автору более молодежным, и внутри – особенно ему понравилось, что мультимедийный дисплей перекочевал из нижней части панели повыше, где водителю проще до него дотянуться во время езды, чтобы что-то переключить.

Минимальная цена на Renault Duster начинается от 14,5 тысяч долларов. На нашем рынке представлены 1,6-литровый мотор мощностью 115 лошадиных сил и 110-сильный 1,5-литровый турбодизель, последний из которых блогер назвал оптимальным. Он уточнил, что лучше всего этот агрегат подходит, конечно, для города, и до заоблачной скорости на нем не разогнаться. А бензиновый мотор будет «кушать» около 8-9 литров топлива по городу.

Дорожный просвет Renault Duster по «паспорту» заявлен высотой в 210 мм, и хотя блогер сообщил, что по ощущениям клиренс как минимум на сантиметр ниже, но этого вполне достаточно для комфортного передвижения по разным видам дорожных поверхностей. Он отметил, что на «Дастере» вполне можно ездить по грунтовке или заезжать в песок за счет полного привода, но не более того: «С таким полным приводом в болото не полезешь», – добавил он.