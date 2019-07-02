«Будто переехал в 4-комнатную квартиру с евроремонтом»: Восторгом от эксплуатации Skoda Kodiaq поделился владелец

Сегодня, 13:00

Автор рассказал о преимуществах, которые он обнаружил за несколько месяцев езды на абсолютно новеньком «Кодиаке», куда он пересел с Citroen C4.

Море положительных эмоций у владельца вызвало водительское сиденье Skoda Kodiaq: для человека с ростом 193 см оно оказалось очень удобным, в меру жестким, с боковой поддержкой и комфортным подголовником, а также с функцией памяти – по словам автора, он практически не устает после поездок в таком кресле. «Просто кайфую», – поделился он восторгом.

Еще один плюс «Кодиака» заключается в просторном салоне, особенно на заднем ряду. Владелец еще раз подчеркнул, что с его высоким ростом он даже не касается головой потолка, перед коленями даже после регулировки переднего кресла остается сантиметров 20, и можно даже закинуть ногу на ногу. «Ощущение, будто переехал в 4-комнатную квартиру с евроремонтом», – прокомментировал владелец свои ощущения от покупки Skoda Kodiaq после «Ситроена».

В дверях Skoda Kodiaq есть удобные ниши для вещей из мягкого, приятного пластика, за счет чего, кстати, предметы в них стоят спокойно и не дребезжат при езде, даже бутылки. Шумоизоляция на уровне, если не зажимать сильно педаль газа, то мотор не слышно совсем. Также автор добавил, что уровень шума очень сильно зависит от резины.

Продолжение... «А нужен ли Пассат?»: Проблемы подержанного Skoda Superb второго поколения раскрыли блогеры Чешский премиальный седан тоже не застрахован от недостатков. Что касается расхода топлива, то после обкатки он даже упал до 10,4 литра бензина на 100 км. А по трассе, со скоростью не выше 100 км/ч, средний расход показывал даже 6,2 литра.

Отдельно владелец «Кодиака» рассказал, что заправляет машину только 100-м бензином. Причина проста: производитель рекомендует заливать в бак 98-й бензин, но автор на заправках находит либо 95-й и 92-й, либо 100-й, поэтому делает выбор в пользу последнего, чтобы автомобиль и двигатель служили ему долго.

Комментируя проходимость «Кодиака», владелец отметил, что в нем себя чувствуешь уже увереннее, но забираться дальше легкого бездорожья на таком кроссовере он бы он советовал – это машина для городских задач, в чем она и устраивает его полностью. Подвеска иногда постукивает: «Выпуклости ей нипочем, а вот впуклости уже не очень», – шутливо заметил он.